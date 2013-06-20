США: Україна стає пунктом призначення для жертв торгівлі людьми

Про це сказано у щорічній доповіді Держдепартаменту, присвяченій торгівлі людьми у всьому світі, яку цитує Радіо Свобода.

Як зазначають автори звіту, українських чоловіків, жінок і дітей залучають до примусовової праці та сексуальної експлуатації переважно у Росії, Польщі, Іраку, Іспанії, Туреччині, у Чеській Республіці. А у самій Україні жертвами примусової праці стають громадяни Молдови, Узбекистану, Пакистану, Камеруну та Азербайджану.

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Стати жертвами работоргівців ризикують мешканці сільської місцевості з обмеженим доступом до можливостей працевлаштування. Людей експлуатують на будівництві, у сільському господарстві, на виробництві, роботі вдома, у деревообробній промисловості, догляді за хворими, а також їх змушують жебракувати.

Як зазначають у доповіді, у програмі боротьби з торгівлею людьми на 2013 – 2015 роки український уряд виділив з бюджету суму, еквівалентну 120 тисячам доларів щороку. Також левову участку допомоги продовжують надавати міжнародні донори.

«Минулого року було виявлено майже 46 000 жертв торгівлі людьми, а ще 27 мільйонів, як ми знаємо, перебувають у рабстві», – заявив держсекретар Джон Керрі, представляючи доповідь.