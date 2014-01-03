Митрополит УПЦ МП: Якби політики не були церковними людьми, було б набагато гірше

Керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній (Паканич) вважає, що “було б набагато гірше, якби можновладці не були церковними людьми”.

Про це митрополит Антоній сказав в інтерв`ю РІСУ.

“Чимало високопосадовців є парафіянами нашої Церкви. Регулярна участь в церковному житті не може не вплинути на людину, не може не змінювати її з середини. Було б набагато гірше, якщо б вони не були церковними людьми, не відчували потребу в Літургії чи в своїй вірі”, - зазначив митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ впевнений, що у вирішенні суспільних питань Церкві і владі важливо “робити все, щоб ці взаємини були синергією, а не конфліктними відносинами”.

“Церква завжди, ще з перших віків християнства, молиться за владу, за військо. Влада над людьми – це служіння, це особливий Божий дар, який дається людині. З іншого боку, це – особлива спокуса”, - зазначив митрополит Антоній.

Владика Антоній підкреслив, що у Церкви може бути тільки одне завдання – це спасіння людини, приведення людей до Христа.

Читайте також: Митрополит УПЦ МП: Не можна говорити лише мовою ультиматумів, потрібно шукати компроміси

“Коли ми змінюємо цей вектор на щось інше, то Церква втрачає свою сутність”, - сказав церковний ієрарх.

“Мені колись задали питання: чи є майбутнє в Україні? Я відповів дуже просто: я досить часто буваю на Афоні, в тому числі і з представниками влади, і бачу, як вони готуються до сповіді та сповідаються. Якщо людина так переживає процес покаяння, свідомо підходить до Таїнства, значить, майбутнє є”, - вважає митрополит Антоній.

Коментуючи політичну ситуацію в країні, владика Антоній зазначив, що “тепер ніякі кордони не зберігають нас в ізоляції”.

“Ми поки що не є ні в Європейському, ні в Митному союзі, але основні, як позитивні тенденції, так і весь негатив, який є і там, і там до України доходять. Тому, ставлячи перед собою стратегічні завдання, нам необхідно базуватися на нашому внутрішньому потенціалі, не тільки економічному, але, насамперед, ментальному, релігійному, культурному”, - впевнений митрополит Антоній.

“Господь так розпорядився, що ми геополітично знаходимося на межі Сходу та Заходу. Якщо ми зможемо це різноманіття культур і впливів вірно оцінити та наповнити сучасністю – Україна буде квітучою і могутньою державою”, - підсумував керуючий справами УПЦ.