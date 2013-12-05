Митрополит Антоній: Сьогодні важливо зберігти єдність українського народу

Про це владика сказав в інтерв`ю «УНІАН-Релігії».

«Яких би переконань не дотримувалася людина, совість завжди підкаже їй, що можна робити, а що неприпустимо. Головне, прислухатися голосу совісті, і, ухвалюючи рішення, не заглушати його у собі. Перш ніж робити якісь дії, треба спокійно і тверезо оцінити ситуацію. Якщо ми називаємо себе християнами, то відстоюючи свою громадянську позицію, ми не можемо забувати про Божественні заповіді і маємо керуватися ними у своїх діях», - зазначив Митрополит Антоній.

Владика підкреслив, що Церква сьогодні вважає вкрай важливим зберегти єдність українського народу і цілісність держави.

«Це ще одна аксіома, з якою, я думаю, погодяться усі патріоти нашої Батьківщини», - сказав Митрополит Антоній.

Владика пояснив, що Церква засуджує тільки ті політичні ідеології, які базуються на атеїстичному світогляді або припускають насильницькі методи захоплення влади. При цьому проведення громадянських акцій непокори Церква допускає лише у разі заборони свободи віросповідання, однак і в цьому випадку акції мають носити мирний характер.

«Політичні погляди – це особиста справа кожної людини. Також цілком природно, що люди є прихильниками різних економічних теорій. Головне, щоб декларовані людиною погляди не вступали в суперечку з християнським віровченням і мораллю, не містили закликів до насильства і порушення громадського порядку. Не можна допускати агресії і насильства. Це аксіома. Насильство нічим не може бути виправдане», - підкреслив керуючий справами УПЦ (МП).

Митрополит Антоній нагадав, що пріоритетом для християнина завжди має бути турбота про душу.

«Щоб поліпшити своє життя, ми самі маємо докласти зусиль. І кожен має почати з себе, зі свого серця, зі своєї душі», - сказав владика.

Він нагадав, що у дні Різдвяного поста кожна людина має уважно дослухатися до свого внутрішнього світу.

«Піст – це час, коли християни уникають розваг, посилюють молитву, читають Священне Писання, відвідують храм. Відмовившись від м`ясної і молочної їжі, людині легше приборкувати свої бажання і приділяти увагу духовному життю. Головна мета поста – робота над душею, внутрішнє очищення, руйнування всіх тих перешкод, які заважають спілкуванню з Богом», - підсумував владика Антоній.

Повний текст інтерв`ю читайте на «УНІАН-Релігії».

Як повідомляв УНІАН, в Україні масові акції протесту громадян проходять з 21 листопада, коли уряд вирішив відкласти підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію.

У ніч з 29 на 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 осіб були затримані міліцією, 35 побитих учасників акції звернулися по допомогу до медиків.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише в Києві взяли участь понад півмільйона осіб, обурених жорстоким розгоном Євромайдану.

Проте 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.