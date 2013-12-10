Митрополит УПЦ МП: Не можна говорити лише мовою ультиматумів, потрібно шукати компроміси

Про це владика сказав у коментарі «УНІАН-Релігії».

«В Україні склалася непроста політична ситуація. На вулицях Києва проходять акції протесту, можливо, наймасовіші за всю історію незалежної України. В суспільстві ми знову бачимо розділення й протистояння. З християнської точки зору це слід сприймати як випробування, яке Господь попускає всім нам, всьому нашому суспільству. І це випробування ми повинні пройти гідно», - зазначив керуючий справами УПЦ.

Владика Антоній закликав усіх українців, які сьогодні ведуть активну політичну боротьбу, утримуватися від агресії та насильства по відношенню до своїх опонентів.

«Сьогодні кожний із нас повинен запитати себе, наскільки ми здатні почути й зрозуміти точку зору іншої людини? Адже Христос прямо закликав любити своїх ворогів. Любити! І якщо нашим серцем опановує ненависть, то це почуття не може бути угодно Богові», - підкреслив митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ зазначив, що на масових акціях протесту, які проходять сьогодні в різних регіонах України, інколи лунають діаметрально протилежні заклики.

«Є небезпека загострення цього протистояння, чого не можна допустити. Важливо зрозуміти, що це не лише випробування для кожної окремої людини, але й дуже важливий іспит для всього нашого суспільства, для політичних сил і громадських об'єднань. Не можна говорити лише мовою ультиматумів, завжди потрібно шукати компроміси, прокладати шлях до конструктивного діалогу», - закликав митрополит Антоній.

При цьому владика Антоній підкреслив, що збереження миру в країні та збереження цілісності української держави – найважливіше, про що сьогодні повинно пам'ятати суспільство.

«Це головний наш із вами пріоритет. І заради цієї найважливішої мети сьогодні кожен із нас повинен зробити крок до взаємного примирення. Хай Бог любові й миру допоможе нам на цьому шляху», - побажав митрополит Антоній.