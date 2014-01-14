Герман зареєструвала законопроект, який дозволяє молитися без обмежень

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герман повідомила під час брифінгу у парламенті, коментуючи ситуацію щодо листа від Міністерства культури до предстоятеля Української Греко-католицької церкви.

Герман відзначила, що Президент України Віктор Янукович напередодні “остаточно і однозначно висловив свою позицію, ставши на бік вірних, на бік громадян, які, за словами Президента, мають право молитися там, де хочуть, і в той спосіб, який хочуть і в тому місці, в якому вони хочуть”.

За словами Герман, чинне законодавство передбачає необхідність повідомлень до місцевих адміністрацій про проведення молитви в не визначених законодавством місцях. Водночас, додала Герман, Президент виступає за пом'якшення законодавства.

Депутат повідомила, що сьогодні вранці вона зареєструвала “відповідний законопроект, який знімає всі обмеження”.

“Якщо ми за цей законопроект проголосуємо, то ніхто вже не буде мати необхідності десь когось повідомляти, коли він хоче десь молитися. Тому що це в принципі неправильна постановка питання”, - сказала депутат.