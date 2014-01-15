У рейтингу економічної свободи Україна залишається останньою в Європі

У всесвітньому Індексі економічної свободи Україна за останній рік піднялася на шість позицій - до 155 місця, але продовжує залишатися на останньому місці серед чотирьох десятків європейських країн.

Про це йдеться в складеному американською газетою Wall Street Journal та дослідницьким центром Heritage Foundation Індексі економічної свободи, Україна за підсумками минулого року набрала 49,3 бала зі 100 можливих, що на 3,0 бала краще за показник попереднього року.

Цей результат відносить Україну до групи країн, де придушуються економічні свободи.

Середній показник економічної свободи в світі складає за підсумками минулого року 60,3 бали.

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Wall Street Journal і Heritage Foundation в черговий раз визнали найбільш вільною економікою світу Гонконг (90,1 бали), а за ним йдуть - Сінгапур, Австралія, Швейцарія, Нова Зеландія, Канада, Чилі, Маврикій, Ірландія і Данія.

Сусіди України розташувалися таким чином: Польща - 50 місце (67,0 балів), Угорщина - 51 місце (67,0 балів), Словаччина - 57 місце (66,4 бали), Росія - 140 місце (51,9 балів), Білорусь - 150 місце (50,1 бали).

Аналітики Індексу, що розраховується з 1995 року, оцінили економічну свободу в 178 країнах світу за десятьма показниками: права власності, свобода від корупції, фіскальна свобода, державні витрати, свобода підприємництва, свобода праці, монетарна свобода, свобода торгівлі, свобода інвестицій, фінансова свобода.

Україна отримала вкрай низькі показники за показниками свободи інвестицій, свободи від корупції та фінансової свободи і свободи прав власності.

Останній рядок рейтингу займає Північна Корея (1,0 бал), передостанній - Куба (28,7 бали).