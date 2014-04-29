Голова комісії з моралі: 90% серіалів і шоу на українському ТБ – російського виробництва

90% серіалів і шоу на українських телеканалах – російського виробництва, заявив сьогодні у Дніпропетровську голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі при Кабінеті міністрів Василь Костицький, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, особливість інформаційної продукції українських каналів в останні роки полягає в тому, що більшість фільмів, серіалів, ток-шоу й передач вироблені в Росії.

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«У 2013 році ми проаналізували більше сотні серіалів, шоу та іншої продукції, яка транслюється на українських каналах, і зробили висновок, що з них 90% – російського походження», – сказав голова комісії.

За даними Костицького, навіть позитивні герої цих серіалів постійно пиячать, здійснюють насильницькі дії, беруть хабарі.

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«Нас привчають до того, що це нормально, коли міліціонери беруть хабарі, нібито допомагаючи при цьому комусь, пиячать на робочому місці. Подібні передачі та серіали відображаються на дитячій психіці, яка працює методом зчитування та відтворення», – вважає він.

Василь Костицький зазначив, що моніторинги фахівців комісії підтверджують: українські ЗМІ останнім часом перенасичені продукцією, яка пропагує насильство та жорстокість, крім цього, матеріали ЗМІ містять надто багато еротики, нецензурної лексики і зневажливого ставлення до людини та її почуттів.

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«Таким чином, в країні готується платформа для нормального сприйняття суспільством диктатури. Найбільш яскравим аргументом є те, що серед студентської молоді з кожним роком збільшується число правопорушень, пов’язаних з насильством. Також результати соціальних досліджень показали, що 37% школярів готові порушити закон», – сказав він.

Костицький також повідомив, що наразі комісія з питань суспільної моралі працює у звичному режимі, проводячи моніторинг інформаційного ринку та реагуючи на звернення народних депутатів, правоохоронців, громадських організацій і громадян.

У березня київський суд виніс ухвалу, відповідно до якої має бути призупинена ретрансляція чотирьох російських телеканалів в Україні під час розгляду позову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення проти дистрибутора російських каналів ТОВ «Торсат».