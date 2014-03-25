Київський суд заборонив трансляцію 4-х російських телеканалів

Сьогодні Київський окружний адміністративний суд прийняв ухвалу, відповідно до якої має бути призупинена трансляція російських телеканалів в Україні на час розгляду позовів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до компанії, яка є основним транслятором цих каналів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар.

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За її словами, йдеться про телеканали РТР, «Первый канал», «Росія-24», НТВ.

Сюмар зазначила, що завтра Нацрада «дасть відповідні роз'яснення, що це (йдеться про ухвалу суду - УНІАН) означає для кабельних операторів».

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Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення подала позов до суду щодо відповідності українському законодавству програм деяких російських телеканалів. Пропонується визнати такими, що не відповідають законам України та Європейській конвенції про транскордонне телебачення, програми ряду телеканалів, зокрема “Первого канала”, “РТР-Планета”, “Россия-24” і НТВ.