Підписано закон про біженців, необхідний для спрощення візового режиму з ЄС

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 13 травня. Він був розроблений Державною міграційною службою з метою виконання критеріїв першої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

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Спікер парламенту Олександр Турчинов підкреслив, що прийняття цього закону буде сприяти спрощенню візового режиму для українців, які подорожують до ЄС.