Підписано закон про біженців, необхідний для спрощення візового режиму з ЄС
12:52, 28 травня 2014Суспільство
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Спікер Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов підписав закон «Про внесення змін у закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
Турчинов підписав закон для спрощення візового режиму з ЄС / visittoukraine.com
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 13 травня. Він був розроблений Державною міграційною службою з метою виконання критеріїв першої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
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Спікер парламенту Олександр Турчинов підкреслив, що прийняття цього закону буде сприяти спрощенню візового режиму для українців, які подорожують до ЄС.
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