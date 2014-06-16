Терористи почали обстрілювати Луганськ з "Града" - джерело

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє блогер Сергій Іванов, посилаючись на інформоване джерело.

"Терористи виволокли на Веселу Гору під містом Щастя систему залпового вогню "Град" (дальність стрільби від 20 до 40 км) і збираються почати обстріл Луганська, щоб потім звинуватити в цьому українську армію", - написав він.

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Пізніше Іванов додав, що близько 23:00 почався обстріл Луганська.

Нагадаємо, 14 червня сили АТО увійшли з північної сторони до міста Щастя Луганської області. Українській армії вдалося звільнити село Весела Гора і місто Щастя.

Село Весела Гора знаходиться недалеко від міста Щастя.

В ході боїв постраждали 5 осіб з числа українських військових. Є як мінімум 9 загиблих з боку озброєних терористів.