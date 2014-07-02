Дитячі та соціальні заклади евакуюють з Донецької та Луганської областей

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської .

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Як наголошується в повідомленні, в цілому у цьому регіоні розташовано 77 державних установ для постійного проживання: 5 будинків дитини, 3 дитячих будинки-інтернати та 69 установ для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Раніше Валерія Лутковська у своєму поданні зазначила, що через збройне протистояння на Донбасі, перекриття доріг, поширення випадків мародерства і захоплення будівель, виникла безпосередня загроза для життя і здоров'я вихованців та підопічних таких закладів. Омбудсман також навела кілька можливих шляхів вирішення ситуації, що склалася, зокрема, евакуація відповідних закладів в безпечні області або ж для початку - в контрольовані українськими силовиками райони в межах вищезазначених областей. У разі, якщо евакуація є неможливою, потрібно створити спеціалізовані підрозділи охорони, харчового та медичного забезпечення, оснащені відповідним пересувним обладнанням, з метою підтримки життєдіяльності вищезазначених закладів безпосередньо за місцем їх розташування.

За поданням уповноваженого з прав людини прем'єр-міністр Арсеній Яценюк видав доручення щодо вжиття відповідних заходів для вирішення порушених питань. За інформацією прес-служби уповноваженого з прав людини, практична реалізація доручення прем'єр-міністра вже почата.