Для виїзду із зони АТО необхідно скасувати іменні залізничні квитки - волонтер

23:27, 19 червня 2014
Суспільство
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 Координатор громадської ініціативи “Восток-SOS” Світлана Тарабанова заявила, що іменні квитки на потяги ускладнюють евакуацію мирних жителів із зони АТО.

s-narodom.ru

Про це вона сказала під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Тарабанова пояснила, що волонтерам доводиться купувати квитки для вимушених переселенців на інші прізвища, оскільки часто переселенці не можуть самі придбати квитки, а буває і так, що вони залишають свої домівки взагалі без паспорта.

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«Нашим активістам доводиться купувати квитки на потяги і ми купуємо квитки на чужі прізвища, а в деяких переселенців взагалі немає жодних документів, щоб самостійно придбати квиток. В умовах, що склалися, це нонсенс. Необхідно скасувати цю норму для зони проведення АТО», - наголосила волонтер.

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