Прем'єр Австралії: на місці падіння Boeing-777 ще залишилися останки загиблих

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот, передає радіо "Свобода".

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За словами Тоні Еббота, австралійські слідчі мають доступ до місця катастрофи і продовжують виявляти останки, які лежать під відкритим небом.

Як наголошується в повідомленні, серед загиблих 37 громадян Австралії і людей, які постійно проживають в цій країні.

Як повідомляв УНІАН, роботі рятувальників на місці катастрофи перешкоджали озброєні терористи.