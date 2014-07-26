Прем'єр Австралії: на місці падіння Boeing-777 ще залишилися останки загиблих
15:12, 26 липня 2014Суспільство
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Останки жертв авіакатастрофи на сході України все ще залишаються в районі, де 17 липня впав Boeing-777.
REUTERS
Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот, передає радіо "Свобода".
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За словами Тоні Еббота, австралійські слідчі мають доступ до місця катастрофи і продовжують виявляти останки, які лежать під відкритим небом.
Як наголошується в повідомленні, серед загиблих 37 громадян Австралії і людей, які постійно проживають в цій країні.
Як повідомляв УНІАН, роботі рятувальників на місці катастрофи перешкоджали озброєні терористи.
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