Місце катастрофи "Боїнга" охоронятиме австралійський персонал

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, ця угода сприятиме залученню австралійської сторони, поряд з відповідною діяльністю нідерландської та української сторін, до розслідування причин авіаційної події, охорони місця катастрофи та для забезпечення повернення тіл загиблих.

Австралійський персонал, який направлятиметься в Україну, не є військовим підрозділом збройних сил Австралії і його основною функцією буде забезпечення охорони безпосереднього місця авіакатастрофи.

Підписання угоди з Австралією стало ще одним важливим кроком України в напрямку забезпечення об’єктивності і прозорості розслідування та для покарання винних у збитті літака «Малайзійських авіаліній», йдеться у повідомленні.

Читайте такожАвстралія направить ще 100 поліцейських для охорони місця аварії Boeing 777 - ЗМІЯк відомо, Україна прийняла рішення про передачу розслідування авіаційної катастрофи під егіду Королівства Нідерландів, яке зазнало найбільших втрат в цій трагедії. До міжнародного розслідування вже активно залучилися експерти ІКАО, представники інших держав, а також українські фахівці та експерти.