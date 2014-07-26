Сьогодні з Харкова до Нідерландів відправлять два останні літаки з тілами пасажирів "Боїнга"

З Харкова до Нідерландів сьогодні, 26 липня, відправляться два останні літаки з тілами загиблих пасажирів малайзійського літака.

Як передає кореспондент УНІАН, відправка літаків із Міжнародного аеропорту «Харків» до голландського Ейндховена запланована на 12:00 та 13:30.

Останніми рейсами на літаках у цілому буде відправлено 38 трун із тілами загиблих пасажирів малайзійського літака.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу. Усі вони загинули.

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Тіла знайдені на місці катастрофи були доставлені спеціальним потягом до Харкова. Більшість тіл загиблих уже перевезли до Нідерландів для проведення упізнання та експертизи.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.