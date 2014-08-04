У Запорізькій області почали створювати вітчизняні бронежилети

Як передає кореспондент УНІАН, бронежилет у двох комплектаціях: на 4 на 2 пластини презентували сьогодні в Запорізькій облдержадміністрації голова ЗОДА Валерій Баранов і директор Запорізького інструментального заводу Олексій Литвин.

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За їх даними, протягом місяця у Запоріжжі був організований процес створення бронежилетів «від руди до кінцевого продукту»: ПАТ «Дніпроспецсталь» розробило і здійснило відлив металу необхідного хімскладу, ВАТ «Запоріжсталь» прокатало лист, а ЗАТ «Запорізький інструментальний завод ім. Войкова» виготовило пластини і забезпечило випуск бронежилетів у готовому вигляді.

За словами Литвина, «єдина зброя, якою можуть бути пробиті створені в Запоріжжі бронежилети, – бронебійно-запальний патрон до снайперської гвинтівки, що використовується, як правило, для «полювання» на БТР».

«Від решти видів зброї, як показали випробування, наш бронежилет захищає – не пробивається, навіть якщо є попадання в одну точку 9 разів з гвинтівки Драгунова», - констатував директор заводу, зазначивши, що «тканинна частина запорізького бронежилета, включаючи демплер, фактично скопійована з бронежилета натовського, що використовувався в Югославії».

За словами Литвина, запорізький бронежилет на 4 пластини важить близько 14 кг, і коштуватиме, орієнтовно, до 8 тис. грн, вага бронежилета на 2 пластини – близько 10 кг, вартість – в межах 5-6 тис. грн. Клас захисту обох – «між 4 і 5 класами захисту».

Завтра, 5 серпня, Баранов планує представити створені в Запоріжжі бронежилети прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку і просити його сприяння у прискоренні їх сертифікації.