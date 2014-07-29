Польща повернула каски та бронежилети, затримані на кордоні з Україною

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник окружної прокуратури у Замосці, яка розслідує цю справу, Мірослав Бучек.

Він відзначив, що каски та бронежилети були повернуті громадянину України, котрий їх перевозив, після того, як була проведена експертиза, яка підтвердила, що вони не підпадають під опис товарів, вивезення яких вимагає спеціального дозволу.

"Експерт після огляду товарів дійшов висновку, що 445 касок не є вже озброєнням у розумінні закону, порушення якого інкриміновано Олегу І. (українцю, якому висунуто звинувачення в цій справі - УНІАН), та у зв'язку з цим вони негайно були повернуті", - cказав прокурор.

Бучек відзначив, що вони вже доставлені в Україну разом з десятком затриманих теж у цій справі бронежилетів.

Ще 116 кевларових касок визнано озброєнням, і їх подальша доля буде визначатися прокурором.

Співрозмовник агентства не виключив можливості того, що прокуратура теж їх поверне після завершення справи, оскільки таку можливість передбачає польське законодавство, але назвав передчасним говорити, яким буде остаточне рішення.

Читайте такожЗа організацію поставки бронежилетів Нацгвардії волонтерам загрожує до 10 роківЯк повідомляв УНІАН, вчора, 28 липня, прокуратура у польському місті Замосця висунула офіційне звинувачення 54-річному громадянину України, котрий намагався перевезти з Польщі близько 550 касок та кілька бронежилетів для потреб учасників антитерористичної операції у східних регіонах України. Українець закупив це обладнання у Польщі за кошти українців, котрі хотіли таким чином допомогти українським силовикам.

Раніше у цьому році польські служби повідомляли про кілька випадків затримання більших партій бронежилетів та касок, які намагалися перевезти українці з Польщі. Польське законодавство дозволяє вивозити з країни максимум по 1 бронежилету та 1 касці для власних потреб. Для більшої кількості необхідний спеціальний дозвіл.