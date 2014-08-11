Тимчук: Повний контроль над Шахтарськом і Красним Лучем повністю відріже "ДНР" від "ЛНР"

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Читайте такожСили АТО повністю перекрили сполучення між Донецькою та Луганською областями

"Командування АТО відрапортувало про «роз'єднання» угруповань «ЛНР» і «ДНР». Однак в зоні операції спостерігається постійна зміна оперативної обстановки, що дозволяє говорити про повне і надійне роз'єднання угруповань «ЛНР» і «ДНР» тільки після взяття під повний контроль сил АТО н.п.Шахтарськ (і пос.Молодецкое) та\або н.п.Красний Луч, з ділянками траси Н21 в цих районах", - написав експерт у соцмережі.