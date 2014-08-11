СБУ отримала докази того, що військові РФ воюють на стороні терористів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. "У ході контррозвідувальних заходів СБУ отримала чергові докази активної участі військовослужбовців Російської Федерації в незаконних воєнізованих та збройних формуваннях на території України - протистоянні законним органам влади нашої держави і сил, задіяних у АТО", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, в Луганській області отримано документальні матеріали участі в діяльності терористичної організації "ЛНР" військовослужбовця, громадянина РФ Григорова І.В. 1972 року народження - командира відділення БМД-1, поінформували в СБУ, додавши, що у військовому квитку Григорова І.В. стоїть позначка про прийняття його на військову службу 7 липня 2014 року.

"Це чергове свідчення того, що Російська Федерація здійснює призиває своїх військових і направляє для бойових дій на території України - проти українських громадян. Всі докази долучені до відповідного кримінального провадження", - підкреслили в СБУ.