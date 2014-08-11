У Слов'янську всі школи 1 вересня будуть готові до навчального року

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Слов'янської міськради з посиланням на начальника міського відділу освіти Олександра Зубарєва.

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Він подякував всім педагогічним колективам Слов'янська, які в небезпечний момент зробили все, щоб діти змогли закінчити навчальний рік. Завдяки самовідданій роботі педагогів 575 випускників 11-х класів та понад 900 випускників 9-х класів змогли отримати атестати і мали можливість вступити у ВУЗи.

Олександр Зубарєв підкреслив, що завдання, яке поставили президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, буде виконано і всі діти Слов'янська 1 вересня підуть до школи.

У міськраді констатували, що 27 закладів освіти Слов'янська пошкоджені під час бойових дій, при цьому 8 із них - серйозно. Але на сьогоднішній день школи міста відновлюються і силами відділу освіти та спонсорів - місцевих і з різних областей країни.