Альмодовар, Зануссі та інші відомі кінорежисери закликають Путіна гарантувати безпеку Сенцова

Провідні європейські кінорежисери звернулися до президента РФ Володимира Путіна та інших російських високопосадовців із закликом гарантувати безпеку українського режисера Олега Сенцова, підозрюваного у підготовці терактів у Криму.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на лист кінематографістів, оприлюднений на офіційному сайті Європейської кіноакадемії.

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Педро Альмодовар, Кшиштоф Зануссі, Вім Вендерс, Анджей Вайда та інші їхні колеги закликають не приховувати місцезнаходження Сенцова, пред’явити йому чіткі звинувачення відповідно до закону або звільнити. Вони просять розслідувати обставини затримання колеги співробітниками ФСБ і в разі порушення прав затриманого притягти винних до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Його звинувачували в підготовці терактів.

У ФСБ заявили, що в анексованому Росією Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектора", й основною метою злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Ялті і Севастополі, а надалі знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач".

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У «Правому секторі» спростували заяву ФСБ про підготовку терактів у Криму і про зв'язок з організацією Сенцова.

30 травня МЗС України заявив, що вважає підозри про нібито участь Сенцова та інших громадян України, затриманих співробітниками ФСБ РФ 11 травня в Сімферополі, в підготовці терористичного акту «абсурдними, безпідставними і юридично необгрунтованими».