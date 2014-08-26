МВС розслідує побиття у Донецьку жінки з українським прапором

Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі. "Всіх негідників і негідниць, які били жінку-патріота в Донецьку, ми знайдемо і покараємо. Відповідні вказівки дані департаменту карного розшуку. Просимо всіх небайдужих громадян допомогти встановити особи негідників і негідниць, які били українську патріотку",- написав радник глави МВС.

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На думку Антона Геращенка, подібні кадри спеціально запускаються в мережу, щоб розколоти українське суспільство і породити ненависть українців дожителів Донбасу. "Кадрами з параду військовополонених та розтоптаними українськими прапорами на центральній вулиці Донецька Путін продовжує успішно розколювати Україну", - підкреслив радник.

"Жоден злочин не повинен залишатися безкарним, бо безкарність породжує нові злочини. Але при цьому потрібно звинувачувати тільки тих, хто скоював злочини, не звинувачувати всіх жителів Донбасу", - зазначив Антон Геращенко.

Також він закликав усіх тих, хто володіє інформацією про осіб, які били українську патріотку, повідомляти йому.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку терористи прив'язали жінку з українським прапором до стовпа і змусили її тримати в руках табличку з написом "Вона вбиває наших дітей. Агент карателів". За словами очевидців, перехожі били жінку по обличчю і кидали в неї помідорами.