Лавров не побачив знущань бойовиків над військовополоненими на "марші" у Донецьку

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не побачив наруги терористів із полонених українських військовослужбовців під час «параду» в Донецьку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві.

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«Що стосується принизливого ставлення до військовополонених – це нехай розбираються юристи. Я бачив картинку цього «параду». Я не побачив нічого такого, що хоча б близько нагадувало наругу», - заявив Лавров.

При цьому, за його словами, те, як українські силовики, зокрема добровольчі батальйони, поводяться з мирним населенням, можна назвати «військовим злочином».

«Нічого подібного я не бачив із боку ополченців, коли вони беруть в полон», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня проросійські бойовики провели строєм по центру Донецька полонених українських військових. Таким чином лідери терористичної організації "Донецька народна республіка" вирішили відповісти на святкування Дня Незалежності України.

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Колона з полонених пройшла проспектом під дулами терористів. За колоною полонених проїхали поливні машини.

Human Rights Watch заявила, що акція, влаштована проросійськими бойовиками в Донецьку, порушує Женевську конвенцію, яка вимагає гуманного і шанобливого ставлення до військовополонених.