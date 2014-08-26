Матеріали по заворушеннях 2 травня в Одесі направлять в суд до жовтня

Про це заявила прес-секретар Головного управління МВСв Одеській області Алла Марченко. "За тими даними, що у нас є, з Генеральною прокуратурою узгоджено питання про направлення до суду справи щодо подій на вулиці Грецькій. Там є 36 підозрюваних осіб, матеріали будуть передані в суд до 15 вересня", - сказала прес-секретар.

Читайте такожСлідчий: Заворушення в Одесі планувалися задовго до трагедії 2 травня

Вона додала, що по другому блоку розслідування - це події, що відбувалися на Куликовому полі і в Будинку профспілок, "під підозрою - 25 осіб".

"Це об'єднали в одну справу за ч. 2 ст. 294 "масові заворушення". Ці матеріали будуть передані до 30 вересня. Робота ведеться, матеріали продовжують збиратися. Обсяг роботи величезний", - сказала Алла Марченко.

Вона додала, що 2 травня постраждало 32 співробітники міліції, в тому числі 5 отримали вогнепальні поранення. Різні поранення також отримали 187 цивільних осіб.

Про підозрі у скоєнні злочину оголошено 122 особам, з яких 12 - під вартою, 41 - під домашнім арештом, стосовно інших обрана інша міра запобіжного заходу.

Один з останніх затриманих - Всеволод Гончаревский, який підозрюється в тому, що бив палицею людину, яка імовірно вистрибнула з вікна Будинку профспілок під час пожежі.

"Всеволод Гончаревский підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу - це масові заворушення, які призвели до загибелі людей під час подій 2 травня. Протизаконна діяльність даного громадянина підтверджується численними відеоматеріалами з відкритих джерел інформації", - пояснила прес-секретар.

Вона зазначила, що зараз здійснюються подальші оперативно-розшукові заходи. Гончаревский знаходиться в СІЗО Херсона, йому обрано запобіжний захід - 2 місяці арешту.

"Зазначу, що 9 осіб перебувають у розшуку. Це - Артем Давидченко, Віталій Будьків, Ігор Виненко, Андрій Гур'єв, Андрій Кухар, Олег Шабалін, Євген Шпарак, Станіслав Культу, Олексій Фомінов. З метою встановлення місця знаходження та затримання проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів", - сказала Алла Марченко.

Як повідомляв УНІАН,2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Відразу загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало понад 200 людей, загинуло 48 осіб.