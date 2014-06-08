В Одесі відбулося Віче пам'яті за загиблими 2 травня в Будинку профспілок

Як передає кореспондент УНІАН, на Куликовому полі біля Будинку профспілок зібралося кілька сотень людей. У багатьох до одягу були прикріплені чорно-коричневі стрічки, в руках деякі тримали плакати: «Пам'ятай Одеську Хатинь 02.05.2014». Люди принесли з собою більше сотні чорних надувних кульок та 48 білих голубів (стільки людей загинули в Одесі 2 травня), що символізують душі померлих.Читайте такожУ Будинку профспілок в Одесі 32 людини загинули від отруєння хлороформом - МВС

На великому плакаті, встановленому на Куликовому полі, написали: «Загиблим 2 травня присвячується». Під цим написом наклеїли фотографії понад 30 загиблих. Ті, хто прийшли, вшанували загиблих хвилиною мовчання, після чого почали виступати бажаючі. Захід було анонсовано як панахида за загиблими 2 травня, але ті, хто побажав виголосити промову, про застрелених в центрі міста не говорили, згадували тільки про померлих в Будинку профспілок. Говорили, в основному, про те, що їх «спалили живцем за інші погляди».

Один із активістів зачитав звернення від члена партії «Родина» Олега Музики, який, за словами оратора, зараз переховується від правоохоронних органів. Також виступив депутат Одеської міської ради від «Родини» Григорій Кваснюк, який зачитав звернення від лідера даної партії Ігоря Маркова, який перебуває за кордоном. У зверненні Марков порівнює події 2 травня з «румунською окупацією».

«Навіть, якщо на це (боротьбу - УНІАН) підуть роки, ми не зупинимося. Не забудемо, не пробачимо», - зачитав його слова Кваснюк, який також звинуватив у трагедії, що сталася, чинну владу України.

Крім того виступили кілька родичів загиблих у Будинку профспілок, серед яких - мати Вадима Папури. Вона сказала, що її син належав до комсомольської організації і закликала до миру: «Люди загинули не для того, щоб була війна».Читайте такожБудинок профспілок в Одесі визнали "речовим доказом"

Присутні періодично скандували: «Не забудемо, не пробачимо!», «Одеса - російське місто!» і т. п. Потім під аналогічні речівки відпустили в небо чорні кульки, а через деякий час - білих голубів. По тому присутніх запросили до поминального столу, накритого на Куликовому полі. Тут же, неподалік Будинку профспілок, проводився збір коштів «на потреби Куликового поля».

Громадський порядок забезпечували співробітники міліції. Всі під'їзні шляхи до Куликового поля перегороджені бетонними блоками.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох активістів відразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому поруч Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього за медичною допомогою звернулися понад 200 постраждалих, було госпіталізовано - 99, з яких у важкому стані - 35. Вогнепальні поранення отримали 27 осіб, колото-рубані поранення - 31, термічні травми та отруєння продуктами горіння - 26, травми, пов'язані з пошкодженнями тупими предметами та іншої етимології - 163 людини.

Загалом тоді загинуло 48 осіб.