Яценюк доручив Генпрокуратурі розслідувати факти масової загибелі людей в Одесі 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив в Одесі під час зустрічі з лідерами громадсько-політичної і культурно-економічної сфер Одеської області.

За його словами, десятки жертв в Одесі – спровокована, добре підготовлена акція, і це трагедія також для всієї України.

«Оцінку діям співробітників міліції дадуть органи прокуратури. Я звернувся з тим, щоб передати розслідування цієї справи безпосередньо в центральний апарат - в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України. Створити оперативно-слідчу бригаду всіх підрозділів», - заявив Яценюк.

Він також наголосив, що доручив знайти всіх призвідників, усіх організаторів, «які під російським керівництвом почали смертельну атаку на Україну, на Одесу, і розслідувати діяльність усіх посадовців місцевої міліції».Читайте такожВ Будинку профспілок в Одесі знайдено 36 трупів - ДСНС

«Якби правоохоронна система в Одесі працювала не тільки на «7-й км» («7-й км» - відомий промисловий ринок - УНІАН), а безпосередньо захищала людей, усі ці терористичні організації повинні були бути знешкоджувані. Мене поінформував міністр внутрішніх справ про те, що сьогодні будуть відповідні кадрові призначення і ротації в системі МВС в Одесі. Я чекаю офіційної заяви міністра», - заявив прем'єр.

Перед даною заявою пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому було багато людей, почалася пожежа.Читайте такожСБУ та МЗС: росіяни причетні до провокацій та заворушень в Одесі

За останніми даними, в Одесі після зіткнень 2 травня до лікарень звернулися 214 людей, з них 27 - в дуже важкому стані. Загинули 46 людей.

В СБУ повідомили, що зіткнення і безпорядки в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.