Терористи на Донбасі планують влаштувати теракти на перше вересня
11:58, 27 серпня 2014Суспільство
0 0
Бойовики телефонують учителям і учням, щоб ті прийшли усі до школи.
REUTERS
Терористи на Сході планують масові теракти на перше вересня. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
За словами в.о. глави Луганської облдержадміністрації Ірини Верігіної, бойовики і терористи телефонують учителям і учням, щоб ті прийшли усі до школи.
"У нас є інформація, яка підтверджена на 100%, що вони планують провокації, на території яка не підконтрольна українській армії", - зазначила Верігіна.
Лікарню на Луганщині перетворили на російський військовий шпиталь
Нагадаємо, в ніч на 26 серпня терористи розбомбили у Донецьку два райони, троє мирних жителів загинули.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter