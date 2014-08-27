Терористи на Донбасі планують влаштувати теракти на перше вересня

Терористи на Сході планують масові теракти на перше вересня. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

За словами в.о. глави Луганської облдержадміністрації Ірини Верігіної, бойовики і терористи телефонують учителям і учням, щоб ті прийшли усі до школи.

"У нас є інформація, яка підтверджена на 100%, що вони планують провокації, на території яка не підконтрольна українській армії", - зазначила Верігіна.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня терористи розбомбили у Донецьку два райони, троє мирних жителів загинули.