У Донецьку відновлюють електропостачання

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі.

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Фахівці донецьких електромереж вже подали напругу до 7 підстанцій, які обслуговують споживачів мікрорайонів Східний, Іванівка та проспект Партизанський.

Бригади ПЕМ "Енерговугілля" відновили енергопостачання ще 10 трансформаторних підстанцій в Моспіно, 3 трансформаторні підстанції селища Бутівка, ведуться роботи на підстанції Трудовська.

Громадський транспорт працює за графіком вихідного дня, змін у маршрутах прямування автобусів, маршрутних таксі, трамваїв і тролейбусів немає.