У Донецьку відновлюють електропостачання
16:54, 06 вересня 2014Суспільство
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У Донецьку в цей час тихо, обстріли не ведуться, працівники енергопостачальних підприємств ведуть ремонтно-відновлювальні роботи.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі.
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Фахівці донецьких електромереж вже подали напругу до 7 підстанцій, які обслуговують споживачів мікрорайонів Східний, Іванівка та проспект Партизанський.
Бригади ПЕМ "Енерговугілля" відновили енергопостачання ще 10 трансформаторних підстанцій в Моспіно, 3 трансформаторні підстанції селища Бутівка, ведуться роботи на підстанції Трудовська.
Громадський транспорт працює за графіком вихідного дня, змін у маршрутах прямування автобусів, маршрутних таксі, трамваїв і тролейбусів немає.
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