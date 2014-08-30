Ніч у Донецьку пройшла спокійно, обстріли поновилися вранці - міськрада

Ніч із 29 на 30 серпня в Донецьку минула без обстрілів і активних дій, вранці в багатьох районах міста знову чутно залпи важких гармат, йдеться в повідомленні Донецької міської ради.

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«Станом на 9.30 у Донецьку в штатному режимі працюють системи життєзабезпечення. Ремонтні бригади продовжують вести роботи на пошкоджених мережах газо- і електропостачання. Енергетики частково відновили енергопостачання Кіровського, Петровського і Будьоннівського районів. Працює Північний водопровідний вузол, і вода жителям Київського району подаватиметься за графіком із 19.00 до 22.00», - сказано в повідомленні міськради.

У міськраді також повідомили, що громадський транспорт вийшов на автомагістралі міста й працює за графіками вихідного дня.