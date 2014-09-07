У Порошенка оголосили про початок обміну військовополоненими - ЗМІ

Про це з посиланням на прес-секретаря Президента України Святослава Цеголко пишуть "Вести".

"За інформацією генштабу України, через пункт пропуску "Мілове", що у Луганській області, передали двох рядових 9-го батальйону територіальної оборони", - заявив Цеголко.

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Він нагадав, що звільнення полонених було однією з вимог президента України для реалізації мирного процесу на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню. Домовленість, крім іншого, передбачала також обмін військовополоненими.