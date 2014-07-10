МЗС за два місяці не отримав жодної відповіді від Росії у справі Олега Сенцова

За словами Сенцова, жодного російського громадянства він не набував. "Я не кріпак, і мене не можна передати разом з землею", - заявив Сенцов у суді.

Тут ми знову маємо справу з примусом до громадянства, повідомив Директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс в ефірі 5 каналу.

Читайте такожГельсінкська спілка подала в Європейський суд на Росію за викрадення та катування людей«Коли ви граєте в шахи, а з вами на тій самій дошці грають в Чапаєва, то просто не сприймаються жодні аргументи. Випадок з Олегом Сенцовим взагалі кричущий, тому що 2 місяці ми не отримали жодної офіційної відповіді від російської сторони. Не те, що не допустили консула, нам офіційно й не пояснювали, що нам не дають відповіді тому, що він не є українським громадянином, а є російським, що в принципі, є абсурдом", - заявив Перебийніс.

Олега Сенцова було викрадено російським ФСБ у Криму 10 травня, після чого вивезено до Росії. Учора російський "суд" подовжив "арешт" Сенцову до 11 жовтня.