У Донецьку електрику подали майже 4 тис. приватних і 100 багатоповерхових будинків

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, за час перемир'я енергетики відновили 50 підстанцій в Донецьку, які постраждали в результаті обстрілу, і в даний час працюють на пошкоджених об'єктах.

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За словами директора донецьких ГРЕС «Донецькобленерго» Дмитра Жукова, до середи, 10 вересня, планується відновити максимально можливу кількість пошкоджених мереж кабельних і повітряних. «Зараз виконаємо заявки, які надходять від наших споживачів. Сподіваємося, що війна не повернеться в наше місто, і ми зможемо відновити зруйноване, підготуватися до майбутнього зимового сезону. Для цього у нас є і бажання, і можливості. Потрібно лише одне - мир», - підкреслив він, зазначивши, що у відновлювальних роботах щодня приймають участь 16-17 бригад - це більше 50 осіб.

Енергетики відновлюють пошкоджені в результаті обстрілу мережі, проводять необхідні ремонти електрообладнання, там, де можливо - відновлюють підстанції. Роботи ведуться по всіх районах Донецька.

Досі в Донецьку без електрики залишаються 600 будинків приватного сектору, 3 дев'ятиповерхових будинки, пошкоджені 24 трансформаторні підстанції. Найбільше від обстрілу постраждали мережі в Київському районі Донецька. Поки що складно виконати роботи в селищах Жовтневий, Грабари - там багато пошкоджень, на відновлення яких потрібен час, і мешканці цих селищ поки залишаються без електрики, йдеться в повідомленні.