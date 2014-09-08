На Донеччині без світла залишаються 136 населених пунктів

У Донецькій області 7 вересня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання в 25 населених пунктах, але 136 населених пунктів як і раніше залишаються знеструмленими.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що у відновленні брали участь 109 енергетиків ДТЕК у складі 56 бригад з використанням 58 машин спецтехніки. Бригадами «Донецькобленерго» (ДТЕК) відновлено електропостачання в селищі Родникове, Зернове, Колоски, Ленінський, Ребрикове, Петровське, Підгірне, м. Комсомольськ, с.Краснопілля, Кам'янка та ін.

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Також відновлено електропостачання жителів мікрорайонів Щегловка та Івановка в Донецьку. Підключена до електропостачання шахту Єнакіївська (ДП "Орджонікідзевугілля"), на підприємстві працюють вентиляція і водовідлив.

Але в Донецькій області знеструмленими (зокрема частково і повністю) залишаються 136 населених пунктів. Повністю знеструмлені міста Авдіївка, Вуглегірськ, Новоазовськ, Ждановка. Частково знеструмлені міста Дебальцеве, Амвросіївка, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ, Тельманове, Ясинувата й інші.

Продовжує залишатися знеструмленою насосна першого підйому Південно-Донбасівського водоводу – вода не поступає на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, підземний водозабір «Кипуча Криниця» в Старобешевому, Новостожковський водопровідний вузол, Кіровський водопровідний вузол.