У Донецьку знову чути звуки залпів - міськрада

Перша половина дня 8 вересня в Донецьку пройшла відносно спокійно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

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Згідно з інформацією прес-служби, після 12.00 почали надходити повідомлення від жителів про те, що в багатьох районах міста чути залпи. Станом на 13.00 громадський транспорт і системи забезпечення міста працюють.

Відновлено енергопостачання 30 трансформаторних підстанцій у Кіровському районі, які були знеструмлені вранці 8 вересня. Крім того, бригади ДП «Регіональні електричні мережі» підключили підстанцію на селищі Північний у Київському районі.

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Також прес-служба повідомляє, що ПАТ «Донецькміськгаз» активно відновлює пошкоджені газопроводи в Київському, Петровському, Куйбишевському районах.

На сьогодні в Донецьку залишається без газопостачання 31 промислове підприємство і 2708 абонентів, з яких 1898 у багатоквартирних будинках і 779, - приватний сектор. У міру виконання ремонтних робіт ПАТ «Донецькміськгаз» оперативно здійснює пуск газу у відремонтовані газові мережі.