Росіянин проїхав 100 км для перевірки повідомлень ЗМІ про загибель солдатів РФ в Україні

Він на особистому автотранспорті поїхав у невелике містечко, звідки був родом десантник, для з'ясування правди. До цього жителя Чебоксар спонукала стаття під назвою "Іншої роботи-то немає", опублікована в одній з російських газет. У ній розповідалося про те, як загинув 20-річний Антон Туманів з Козьмодем'янська республіки Марій-Ел, передає glavnoe.ua.

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"Подумав, що стаття "на замовлення", так як по ТБ однозначно заявляють, що російських солдатів в Україні немає і не було. Я вирішив перевірити, чи насправді в Козьмодем'янську є вулиця Шмідта, будинок 28, квартира 4. І чи насправді хлопець з Козьмодем'янська загинув в Україні", - пояснив Олексій Сидоров. Що вийшло з особистого розслідування дивіться на відео.