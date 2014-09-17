МЗС рекомендує українцям не відвідувати Ємен
11:02, 17 вересня 2014Суспільство
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Міністерство закордонних справ (МЗС) наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ємену у зв'язку із зростанням випадків викрадення іноземних громадян.
REUTERS
Про це повідомили у департаменті інформаційної політики та комунікацій МЗС. "У зв'язку з погіршенням безпеки в Ємені, викликаним триваючим протистоянням між урядовими військами і збройними опозиційними угрупованнями, а також збільшенням кількості випадків викрадення іноземних громадян з метою отримання викупу, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в Ємен до стабілізації ситуації з безпекою", - йдеться в повідомленні.
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Тим українцям, які продовжують перебувати в Ємені, МЗС радить покинути його територію.
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