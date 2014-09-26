ООН зафіксувала різке зростання кількості заяв про надання притулку від українців

Про це йдеться в новому звіті Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), опублікованому сьогодні, передає Deutsche Welle.

В звіті повідомляється, що у першому півріччі, українці подали 4097 відповідних заяв. У першому півріччі 2013 року таких заяв було 694.

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Зокрема, у першому півріччі громадяни України подали 3302 заяви з проханням про надання притулку в країнах Євросоюзу, тоді як за аналогічний період 2013 їх було всього 403. За підрахунками УВКБ ООН, зростання становить 719%. До Канади та США в першому півріччі надійшли 653 заяви від українців, в порівнянні з 257 заявами за перше півріччя 2013 року.

Як наголошується у звіті, найбільше заяв про притулок подано у Польщі. У II кварталі цього року найбільше заяв про надання притулку від громадян України надійшло до відповідних структур Польщі (636 заяв), США (359 заяв), Італії (297), Німеччини (255), Швеції (235), Франції (205) та Бельгії (201). При цьому в II кварталі українці за кількістю поданих заяв очолили списки аплікантів у Чехії (106 заяв), Литві (19 заяв) та Португалії (16 заяв).

Крім цього, найбільше заяв до 44 розвинених країн надійшло від громадян Сирії – у першому півріччі зареєстровано 48400 подання. За сирійцями слідують громадяни Іраку, Афганістану, Еритреї та Сербії й Косово.

Найпопулярнішими за кількістю заяв про надання притулку є такі країни як Німеччина, США, Франція, Швеція та Туреччина. Зокрема, в першому півріччі у Німеччині зареєстровано 65700 заяв від шукачів притулку. Загалом в січні-червні у 44 розвинених країнах світу зареєстровано понад 330 тис. заяв про надання притулку, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2013 року.