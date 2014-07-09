У Європі в рази зросла кількість українських прохачів притулку

Про це повідомив директор Європейського агентства з питань надання притулку Роберт Віссер в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

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За його словами, за період з березня по травень понад 2 тис. українців подали прохання про надання притулку в одній з країн ЄС або в Швейцарії чи Норвегії. За останні 20 років кількість прохань від українців про надання притулку становило близько 100 в місяць.

Як пояснив Роберт Віссер, більшість шукачів-українців не обов'язково є біженцями зі своєї країни. Більшою мірою мова йде про українців, які живуть і працюють в одній із західних країн і не хочуть повертатися на батьківщину, де тепер стало небезпечно. "Цей же феномен ми спостерігали півтора року тому з громадянами Сирії", - зазначив Робер Віссер.

Європейські відомства, за його словами, через напружену ситуацію в Україні в даний час зіткнулися з труднощами при обробці прохань про надання притулку. Багато відомств намагаються як омога довше затягувати прийняття рішень за цим проханнями.