Українці подали за півроку заявок на притулок у Польщі стільки ж, як за останні 10 років

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), кількість заявок від українців за неповний II квартал зросла вдвічі порівняно з I кварталом, до більш ніж 400 прохань.

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У той же час, згідно з останніми оприлюдненими даними станом на вчорашній день, польська влада поки не надала жодному громадянину України, який просив політичного притулку в Польщі, такий статус.

UDSC розглянула вже близько 100 справ: за майже 70 прийнято негативне рішення, ще 30 залишені без розгляду.

Представники UDSC і прикордонної служби повідомили УНІАН, що не можуть надати дані про те, з яких областей України найчастіше просять політичний притулок.

За останніми даними UDSC, українці продовжують займати друге місце за кількістю поданих заявок про надання політичного притулку після громадян Росії (чеченської національності), в цілому такі заявки з початку року польській владі подало близько 1,6 тис. іноземців.

Як повідомляв УНІАН, в I кварталі українці подали майже 200 заявок про надання політичного притулку в Польщі, що в 4 рази більше, ніж за весь 2013 рік.