Мешканців окупованого Криму навесні збираються призвати до армії РФ
13:37, 30 вересня 2014Суспільство
0 0
У 2015 році кримчан вперше призвуть до російської армії.
REUTERS
В окупованому Криму призов на військову службу вперше відбудеться навесні 2015 року. Про це повідомив у вівторок журналістам заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Василь Тонкошкуров, передають РИА Новости.
"У Криму і Севастополі завершуються підготовчі заходи до призову на військову службу, який вперше буде проведено в 2015 році", - сказав він.
Читайте такожРосіянин проїхав 100 км для перевірки повідомлень ЗМІ про загибель солдатів РФ в Україні
Як раніше повідомляв УНІАН, 40% росіян вважають, що Росія веде неоголошену війну з Україною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter