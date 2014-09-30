Мешканців окупованого Криму навесні збираються призвати до армії РФ

В окупованому Криму призов на військову службу вперше відбудеться навесні 2015 року. Про це повідомив у вівторок журналістам заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Василь Тонкошкуров, передають РИА Новости.

"У Криму і Севастополі завершуються підготовчі заходи до призову на військову службу, який вперше буде проведено в 2015 році", - сказав він.

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