В окупованому Криму викрали двох кримських татар

Під Білогірському невідомі люди у формі заштовхали в мікроавтобус двох молодих кримських татар і відвезли в невідомому напрямку.

Про це сайту Крым.Реалии повідомив батько одного з хлопців Абдурешит Джеппаров.

За його словами, інцидент стався сьогодні о 19.00 у мікрорайоні Сари-Су.

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Джеппаров відразу ж звернувся до поліції та ФСБ по Білогірському району, де йому повідомили, що їм нічого про це не відомо.

Пізніше стало відомо, що автомобіль, на якому невідомі люди в формі викрали двох кримських татар, марки Volkswagen Transporter синього кольору, реєстраційний знак транспортного засобу 755, регіон 82.

«Зараз у мене беруть пояснення, обставини події. Своєї причетності не підтверджують ні поліція, ні ФСБ. Машина виїхала в напрямку Феодосії», - повідомив Джеппаров з чергової частини, де написав заяву.