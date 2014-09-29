40% росіян вважають, що Росія веде неоголошену війну з Україною - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Левада-Центром.

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Більша частина респондентів (54%), знайомих з історією загибелі десантників, вважають, що вони були добровольцями, які самостійно поїхали на допомогу ополченцям. Кожен п'ятий опитаний, який чув про цей інцидент, вважає, що військовослужбовці були направлені туди командуванням частини. Росіяни, які зовсім не знайомі з подробицями загибелі, схильні вважати, що це «качка», дезінформація з Інтернету.

У суспільній свідомості зберігається фрагментарність, неясність щодо участі російських добровольців у боях на Сході України. В цілому кількість тих, хто схвалює участь російських добровольців, як і раніше, становить більшість (57%). Проте, в порівнянні з весною, частка прихильників, «цілком позитивно» оцінюють участь росіян у бойових діях на Сході України, скоротилася з 24% у березні до 13% у вересні. 40% опитаних вважають, що загибель російських солдатів внаслідок підтримки Росією ополченців не можна нічим виправдати, оскільки Росія веде приховану, неоголошену війну і солдати виявляються заручниками. Кожен третій респондент впевнений, що Росія повинна надавати допомогу Донбасу, жертвуючи життям своїх солдатів. Третина змогла відповісти.

Опитування проведено 19 - 22 вересня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%