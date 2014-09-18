Місто Щастя значно зруйноване через обстріли

Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики атакували Щастя, у районі ТЕС почалася пожежа (фото)

"Через масовані обстріли терористів місто Щастя зазнало значних руйнувань. Підкреслимо, що у відповідності з положеннями міжнародних конвенцій про правила і звичаї війни, такі обстріли населених пунктів вважаються військовим злочином", - сказав Андрій Лисенко.

Він також зазначив, що в Луганській області бойовики обстріляли населені пункти в районах Гірське, Золоте, Орехово, Чорнухіне, Станиця Луганська, міста Сєвєродонецьк та Щастя.