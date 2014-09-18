Місто Щастя значно зруйноване через обстріли
13:46, 18 вересня 2014Суспільство
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Через масовані обстріли з боку бойовиків місто Щастя в Луганській області зазнало значних руйнувань.
У місті Щастя є серйозні руйнування /фото informator.lg.ua
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Через масовані обстріли терористів місто Щастя зазнало значних руйнувань. Підкреслимо, що у відповідності з положеннями міжнародних конвенцій про правила і звичаї війни, такі обстріли населених пунктів вважаються військовим злочином", - сказав Андрій Лисенко.
Він також зазначив, що в Луганській області бойовики обстріляли населені пункти в районах Гірське, Золоте, Орехово, Чорнухіне, Станиця Луганська, міста Сєвєродонецьк та Щастя.
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