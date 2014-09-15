В окупованому бойовиками Луганську не вистачає близько 80% лікарів

Медичним закладам окупованого бойовиками Луганська бракує близько 80 відсотків персоналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"У місті відчувається різка нестача медпрацівників. З 60-ти бригад швидкої допомоги залишилися тільки 5. За приблизними підрахунками, в даний момент в Луганську бракує близько 80% медперсоналу", - сказав Лисенко.

При цьому він зазначив, що загалом у місті зберігається спокійна обстановка, але обласний центр продовжує залишатися частково без енерго- та водопостачання, не працює стаціонарний та мобільний зв’язок.