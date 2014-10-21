Міліція порушила 71 справу за фактами підкупу виборців
12:19, 21 жовтня 2014Суспільство
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Станом на сьогоднішній день за фактами порушень виборчого законодавства відкрито 178 кримінальних проваджень, з них 71 - за підкуп виборців.
Міліція завела 71 справу за факам підкупу виборців / Фото УНІАН
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що в даний час ще нікому не вручене повідомлення про підозру.
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"Але завдання таке: довести справу до кінця, поки по кожному випадку суд не визначить ступінь вини тих, хто займався роздачею грошей, продуктових пакетів, каструль і тому подібне", - сказав радник.
У свою чергу координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що активістами організації зафіксовано понад 300 порушень виборчого законодавства.
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