Міліція порушила 71 справу за фактами підкупу виборців

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що в даний час ще нікому не вручене повідомлення про підозру.

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"Але завдання таке: довести справу до кінця, поки по кожному випадку суд не визначить ступінь вини тих, хто займався роздачею грошей, продуктових пакетів, каструль і тому подібне", - сказав радник.

У свою чергу координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що активістами організації зафіксовано понад 300 порушень виборчого законодавства.