У Києві окремі мажоритарники платять за один голос 1200 гривень - дослідження

Про це заявила заступник генерального директора ВГО КВУ Наталія Линник сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Підкупи чисельні, але ми вважаємо, що вони не такі чисельні, як у 2012, хоча їх теж багато, і виборці вже не з таким острахом повідомляють про ці випадки… Ціна голосу зараз сягає від 50 до 500 гривень. Вона нижча, ніж у 2012 році. Звичайно, що кандидати-мажоритарники пішли на більш «дешеві» округи. Це такі області як Кіровоградська, Миколаївська, Харківська і Луганська з Донецькою», - сказала вона, зазначивши, що інформація про підкуп надходить на гарячу лінію та перевіряється спостерігачами.

«За нашою інформацією, найдешевше у Кіровоградській та Миколаївській області – від 50 гривень в сільських районах. В міських районах Черкаської області вартість голосу сягає 500 гривень. Не досить досліджена інформація вартості голосу в Луганській області, але там виборці пишуть прохання про матеріальну допомогу і вже скільки отримає кожен – наразі не досліджено. Щодо вартості голосу у 2012 році, то на деяких округах Києва вона сягала 1200 гривень. Це були ніби як взяті на роботу агітатори», - зазначила представниця КВУ.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян", яким, зокрема, посилено кримінальну відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.

Так, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, караються штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням волі на той самий строк.

Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за будь-які дії, пов’язані з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, караються обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Здійснення передвиборної агітації шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів, робіт, послуг карається обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.