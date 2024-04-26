Молода жінка служила в мінометному розрахунку.

На фронті загинула колишня журналістка, військовослужбовиця Алла Пушкарчук з позивним "Рута".

Про це повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор "Тижня" Дмитро Крапивенко. Захисниця загинула 25 квітня на Донеччині.

"Загинула Алла Пушкарчук (Рута)", - написав він у соцмрежі. За його словами, останній раз, коли вони спілкувалися, домовилися написати один одному, "коли будуть якісь хороші новини".

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"Їх не сталося. Стався фатальний обстріл, який забрав життя "Рути". Алла була з того покоління, що дорослішало на війні й жадібно будувало плани на майбутнє. Вона колекціонувала народні прикраси, живо цікавилася культурним життям, постила фото котиків, які з нею були повсюди. Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному. Це невідновлювана втрата у повному сенсі", - написав Крапивенко.

Він згадує, як Пушкарчук не терпіла зухвальства і зайвого пафосу. Її дуже ображало те, як чоловіки призовного віку ухиляються від призову, посилаючись на те, що вони професійні економісти, юристи тощо і вони не вміють воювати.

"До слова, я за фахом театрознавиця, але понад рік працюю в мінометному розрахунку, маю справу з відповідним програмним забезпеченням, із бусоллю, із нескінченним потоком цифр під супровід вибухів, безсонних ночей і загострення то тих, то інших хронічних болячок. Хоча ставити свій досвід за приклад небезпечно, бо ж "я сама обрала війну, хоча могла спокійно сидіти вдома"", - писала "Рута" у соцмережах.

За словами Крапивенка, "Рута" пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого та омріяну кар'єру театрознавиці, потім працювала у ЗМІ.

За даними ІМІ, Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

Загибель журналістів на фронті

На фронті загинув журналіст та громадський активіст Дмитро Сінченко, який надягнув військовий однострій і долучився до лав Української Добровольчої Армії. Сінченко зник безвісти 23 серпня 2023 року під Бахмутом на Донеччині. Родина до останнього сподівалася, що воїн потрапив у полон, але нещодавно підтвердили його загибель.

Дмитро Сінченко (позивний "Перун") був бійцем Української добровольчої армії (УДА) з Кропивницького, до якої приєднався після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

До повномасштабного вторгнення був журналістом, політичним аналітиком, публіцистом і блогером. Дописував у видання "Український тиждень" та "Радіо Свобода".

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