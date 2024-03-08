Дмитро Сінченко приєднався до УДА після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого

На війні з російськими окупантами загинув журналіст та громадський активіст Дмитро Сінченко, який надягнув військовий однострій і долучився до лав Української Добровольчої Армії.

"У Дмитра була одна велика любов - Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною", - написала його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня у Facebook.

Вона попросила просить вшанувати памʼять Дмитра справами.

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"Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське. Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе. Повірте, він радітиме, де б не був", - зазначила вона.

Дмитро Сінченко (позивний "Перун") був бійцем Української добровольчої армії (УДА) з Кропивницького. Він приєднався до УДА після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Дмитро - автор Тижня, Радіо Свобода.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Сили оборони за поточну добу вразили близько десятка позицій російських загарбників. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у зведенні.

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