Актор театру з власного бажання з перших днів війни захищав країну на фронті.

Український театральний актор та військовий Андрій Доманський загинув на війні, захищаючи свою державу. На фронт зірка пішов добровольцем і перебував там від початку повномасштабного вторгнення.

Артист майже 25 років свого життя віддав театру, а згодом став на захист держави у лавах ЗСУ на фронті, де мав позивний "Артист". Загалом Доманський зіграв понад 40 ролей.

Він був актором Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги. Саме представники колишнього місця роботи Доманського повідомили сумну звістку та написали допис-подяку колезі:

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Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером. Твої ролі назавжди залишаться у пам'яті глядачів…Ти назавжди залишишся у наших серцях.

Додамо, що церемонія прощання з актором відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє театру у Житомирі.

Нагадаємо, раніше на фронті загинула зірка українських серіалів Василь Кухарський.

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