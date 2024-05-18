Аналог 'Дії': у Міноборони розповіли про майбутні функції додатку 'Резерв+'

Сьогодні близько 700 тисяч людей одночасно намагалися авторизуватися в додатку.

Відсьогодні в Україні запрацював додаток "Резерв+", в якому в майбутньому буде електронний аналог військово-облікового документу. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Це один з тих зручних сервісів, що пропонується військовозобов’язаним, резервістам і призовникам для того, щоб оновити дані, а в перспективі цей сервіс має працювати також ще для декількох задач, в тому числі допомагати людині обирати свій шлях у війську, якщо говорити про рекрутинг", - сказав він.

Лазуткін зазначив, що наразі у додатку можна за 3-5 хвилин оновити та уточнити дані про себе. За його словами, сьогодні був момент, коли близько 700 тисяч людей намагалися авторизуватися водночас, що викликало перенавантаження, через що не всі змогли одразу оновити дані.

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"Застосунок сьогодні фактично перший день, і є певні технічні моменти. Але це наслідок того, коли 700 тисяч людей водночас намагалися авторизуватися, що викликало перенавантаження… Буде 60 днів у людей для того, щоб це зробити, і це дійсно зручно: не треба приходити в ТЦК і стояти в чергах", - зазначив речник.

Він також повідомив, що наразі в застосунку можна отримати підтвердження про виконання норми закону щодо уточнення даних. А за деякий час в "Резерві+" буде електронний аналог військово-облікового документу на кшталт "Дії".

Оновлення даних у новому додатку Резерв+

Сьогодні, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів для оновлення військово-облікових даних в онлайн-режимі. Тепер протягом 60 днів — до 16 липня включно - всі чоловіки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані.

За даними Міноборони, станом на зараз 150 тисяч громадян вже успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+", ще сотні тисяч запитів – у черзі.

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